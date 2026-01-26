В Саратовской области введут единовременные выплаты при рождении двойни и тройни в 2026 году

С 1 января 2026 года в Саратовской области начала действовать новая мера поддержки для семей, в которых рождается несколько детей одновременно.

Инициатива введена по решению губернатора Романа Бусаргина.

Размер единовременной выплаты составит:

50 000 рублей — при рождении двойни;

100 000 рублей — при рождении тройни или большего количества детей.

Подать заявление можно в течение трёх лет со дня рождения детей, как по месту постоянной, так и по месту временной регистрации родителей.

Для получения подробной информации жителям региона рекомендовано обращаться на горячую линию Министерства труда и социальной защиты области по телефону 8-800-775-21-09 или через виджет «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте ведомства.

Ольга Сергеева