Школьники в Пугачеве будут учиться в одну смену

К началу нового учебного года все общеобразовательные учреждения Пугачева перейдут на обучение в одну смену.

Информацию об этом опубликовал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

— Это станет возможным после окончания ремонта в здании школы № 1. Ранее на проведение работ выделяли 20 млн рублей, — отметил глава региона.

В классах заменят окна и двери, сделают косметический ремонт, закупят новую мебель и современное оборудование. Кроме того, приведут в порядок столовую, актовый и спортивный залы. Будут обустроены дополнительные кабинеты еще на 200 человек. В них смогут учиться старшеклассники из соседнего учреждения.

Со слов Бусаргина, в Пугачеве создается крупный образовательный кластер. Таким образом не только решится вопрос с переходом на односменное обучение. У учеников появятся дополнительные возможности, им будут доступны самые современные технологии.