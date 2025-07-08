Алексей Антонов: О внедрении платных парковок в Саратове

Предложенные изменения в закон об административных правонарушениях на территории Саратовской области прошли оценку регулирующего воздействия и были рассмотрены сегодня на заседании парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Внесение поправок связано с созданием в Саратове платных парковок и необходимостью их административного регулирования, в частности – ответственности за нарушение правил их использования.

На заседании комитета подвели итоги первого месяца работы платных парковок. Автовладельцы с пониманием отнеслись к нововведениям, учитывая, что подобная практика давно существует в крупных городах России и мира. При этом муниципалитет наряду с платными парковками создаёт бесплатные места для стоянки автомобилей в популярных у горожан районах. А собранные за платные парковки деньги «окрашиваются» и идут на поддержание дорог в нормативном состоянии и их безопасность.

Проект закона поддержан большинством депутатов и вынесен на завтрашнее заседание Саратовской областной Думы.