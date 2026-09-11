Школьникам в Саратовской области напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

В лицее №2 ОАО «РЖД» в Красном Куте прошел профилактический урок «Уступи дорогу поездам!», направленный на предупреждение детского травматизма. Сотрудники Приволжской железной дороги провели встречу для 50 учащихся и преподавателей, рассказав им об основных правилах поведения вблизи стальной магистрали.

Специалисты напомнили, что для предотвращения несчастных случаев необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Железнодорожники обратили внимание ребят на то, что категорически запрещено ходить вдоль путей, переходить их в непредназначенных для этого местах, играть на платформах, пролезать под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов. Особый акцент был сделан на необходимости снимать наушники и капюшоны вблизи магистрали, а также пользоваться исключительно специально оборудованными пешеходными переходами.

В завершение профилактического урока школьникам продемонстрировали обучающий фильм и вручили тематические памятки.

В связи с началом учебного года сотрудники ПривЖД призывают педагогов и родителей регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.