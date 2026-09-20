Школьники Лысогорского района собрали жёлуди для лесхоза. ФОТО

Двадцать школьников Лысогорского района приняли участие в экскурсии по экотропе «Лесная», приуроченной ко Дню работников леса.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов и в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Руководители группы — педагоги дополнительного образования Севар Муратходжаева и Равиль Валиахмедов — провели для ребят познавательную лекцию об особенностях местного растительного сообщества, а также о птицах и насекомых, обитающих в лесу.

По итогам прогулки школьники решили оказать практическую помощь Лысогорскому лесхозу и собрали урожай желудей. Собранный материал будет передан в питомник для выращивания саженцев и дальнейшей посадки.

Ольга Сергеева

Фото: администрация Лысогорского района