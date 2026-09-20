С начала 2026 года оштрафовали более 800 саратовских судоводителей

Свыше 800 судоводителей в Саратовской области привлечены к административной ответственности с начала года.

Инспекторы ГИМС с раннего утра выходят на водные маршруты Саратовской области — их главная задача состоит в контроле безопасности и профилактике нарушений. В ходе рейдов специалисты проводят инструктаж для всех встречающихся рыбаков, напоминая о базовых правилах поведения на воде.

За текущий год административной ответственности подверглись свыше 800 судоводителей, уточнили в ведомстве. Чаще всего инспекторы фиксируют отсутствие бортовых номеров, отсутствие технического освидетельствования и эксплуатацию незарегистрированных судов — всё это нарушает установленные правила эксплуатации маломерных судов.

Не менее распространёнными остаются нарушения правил плавания: превышение допустимой скорости и передвижение в запрещённых местах.

Особое внимание инспекторы уделяют предупреждению рисков, связанных с осенней погодой: её изменчивость — ветер, дождь и волна — существенно повышает опасность. Специалисты настоятельно рекомендуют перед выходом на воду проверять прогноз и не брать с собой детей в неблагоприятную погоду. В текущем году в регионе зафиксировано 7 аварий с маломерными судами, в одной из них погиб человек.

Ольга Сергеева