Школьники Саратова отправили письма и подарки военнослужащим ко Дню защитника Отечества

Обучающиеся и педагоги школы-интерната № 3 г. Саратова присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату».

Ребята подготовили трогательные послания и собрали посылки для военнослужащих, которые несут службу вдали от дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В течение недели школьники писали письма со словами благодарности за мужество, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения. Вместе с письмами участники акции отправили гуманитарную помощь.

Акция «Письмо солдату» помогает школьникам осознать ценность гражданского долга и значимость личного вклада в поддержку защитников Отечества. Для многих ребят это возможность делом сказать спасибо тем, кто стоит на страже Родины.

Посылки уже отправлены адресатам. Участники акции ждут, когда военнослужащие получат подарки и почувствуют тепло и признательность из дома.

Подготовила Ольга Сергеева