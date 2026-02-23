Благотворительные коллективные ифтары ежедневно проводятся в Саратове

С началом Рамадана в Саратове каждый день устраиваются коллективные ифтары на 130 человек.

Благотворительные ужины-разговения проводятся ежедневной специальной комиссией «Рамадан-2026» под руководством имама-хатыба Саратовской Соборной мечети Рустама-хазрата Мухитова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

В ходе разговений верующим рассказывают о ценностях Рамадана и его условиях, зачитывают аяты Корана и хадисы об уразе.

Прервав дневной пост финиками и водой, мусульмане делают дуа и коллективный Магриб-намаз. После чего мужчины направляются в маленькое кафе «Татарстан», а женщины разговляются в кафе на территории Саратовского Исламского комплекса. Все ифтары проводятся на пожертвования меценатов и неравнодушных единоверцев.

На благотворительных ужинах-разговорах угощают различными блюдами, овощами и фруктами, чаем и сладостями. Посетить коллективный ифтар могут все желающие, получившие специальные талоны у дежурных имамов в Саратовской Соборной мечети.

Стоит отметить, что благотворительные коллективные ифтары устраиваются в Саратове на протяжении 30 лет. В разные годы они проходили по территории городской Соборной мечети, в том числе в особых шатрах. В последние годы в связи с погодными условиями ифтары устраиваются в халяльных кафе возле Дома Аллаха.

«Кто накормит соблюдающего пост во время разговения, тому будет записана такая же награда, как и тому, кто соблюдал пост, и при этом награда соблюдавшего пост нисколько не уменьшится» (Тирмизи).

Подготовила Наталья Мерайеф