Школьные каникулы в Президентской академии: будущие абитуриенты приняли участие в проекте «Осенний день»

Erid. 2W5zFHrXugW



В период осенних каникул для будущих абитуриентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась насыщенная программа мероприятий «Осенний день».

Заведующий кафедрой менеджмента организации Елена Бурмистрова и доценты кафедры Светлана Родионова и Ольга Герасимович провели для участников деловую игру «Продукт в коробке», направленную на разработку инновационного продукта, который сможет удовлетворить потребности современного рынка и принести успех команде. Игра включала мозговые штурмы и креативные сессии, работу в команде, анализ рыночных тенденций и потребностей целевой аудитории, а также презентацию и защиту своих идей перед жюри.

Доцент кафедры социологии и социальной политики Виктория Шацилло провела для абитуриентов мастер-класс «Когнитивное разминирование», который стал эффективным и веселым способом прокачать критическое мышление и увидеть когнитивные ловушки, которые могут скрываться за современными тенденциями.

Доценты кафедры социальных коммуникаций Елена Хорольцева и Галина Паничкина провели «Коммуникативный баттл». Мероприятие стало своеобразным тренажером для ума, где участники смогли прокачать навыки публичных выступлений, аргументации, ораторского мастерства, творческого мышления и скорости реакции.

Все участники Осеннего дня были приглашены в проект «Стань студентом уже сейчас», в рамках которого будущие абитуриенты могут посетить лекции и поучаствовать в семинарских занятиях на интересующих их направлениях подготовки и специальностях.

Ознакомиться со всеми фотографиями и записаться на посещение занятий в Президентской академии можно на официальном сайте Института.

ИНН 7729050901