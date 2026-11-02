В Ртищеве отремонтированы проблемные участки дорог в частном секторе

Адреса для ремонта и щебенения помогли выбрать жители Ртищева, обратившись к депутату Госдумы Николаю Панкову.
Это участки дорог, которым много лет не уделялось внимания. Они расположены на окраинах города и в частном секторе.
В том числе, это участки улиц:
ул. Глинки;
ул. Мясокомбинат;
пер. Мирный;
ул. Пионерская;
ул. Белинского;
ул. Первомайская;
ул. Калинкина.
Предстоит завершить ремонтные работы на ул. Волгоградская. Также за счёт экономии средств отсыпан щебнем участок ул. Красноармейской протяжённостью 600 м для дальнейшего его асфальтирования в будущем году.
«Ртищевцы помогали выбрать проблемные адреса и контролировать ход работ. За это им большое спасибо. Важно, что ремонт удалось выполнить в период хорошей погоды. Продолжим совместную работу для безопасности и комфорта людей», — отметил Николай Панков.
Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.