В Ртищеве отремонтированы проблемные участки дорог в частном секторе

Адреса для ремонта и щебенения помогли выбрать жители Ртищева, обратившись к депутату Госдумы Николаю Панкову.

Это участки дорог, которым много лет не уделялось внимания. Они расположены на окраинах города и в частном секторе.

В том числе, это участки улиц:

ул. Глинки;

ул. Мясокомбинат;

пер. Мирный;

ул. Пионерская;

ул. Белинского;

ул. Первомайская;

ул. Калинкина.

Предстоит завершить ремонтные работы на ул. Волгоградская. Также за счёт экономии средств отсыпан щебнем участок ул. Красноармейской протяжённостью 600 м для дальнейшего его асфальтирования в будущем году.

«Ртищевцы помогали выбрать проблемные адреса и контролировать ход работ. За это им большое спасибо. Важно, что ремонт удалось выполнить в период хорошей погоды. Продолжим совместную работу для безопасности и комфорта людей», — отметил Николай Панков.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.