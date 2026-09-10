Штрафы за продажу вейпов в Саратовской области могут достигнуть 400 тысяч рублей

Нарушение запрета розничной продажи вейпов в Саратовской области может повлечь штраф в размере до 400 тысяч рублей.

Такой законопроект внесла в Саратовскую областную Думу группа депутатов по главе со спикером регионального парламента Алексеем Антоновым. Он разработан в связи с вступающим в силу с 1 марта 2027 года в Саратовской области запретом розничной торговли вейпами и вносит поправки в региональное законодательство об административных правонарушениях.

Согласно проекту, нарушение запрета повлечет штрафы для должностных лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях планируется наделить должностных лиц органов местного самоуправления, а дела по данному составу будут рассматривать мировые судьи.

«Вопрос ответственности за указанные правонарушения для нас принципиален, поскольку касается благополучия жителей области, способствует защите их здоровья от негативного воздействия никотинсодержащей продукции», – отметил Алексей Антонов.

В ближайшее время законопроект планируется рассмотреть на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.