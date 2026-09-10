В Ботаническом саду имени академика Вавилова в Саратове стартовала новая жизнь

В Саратове завершилась масштабная реконструкция Ботанического сада имени Н. И. Вавилова — одного из старейших в стране.

Обновление инфраструктуры на площади около 20 гектаров стало частью системной работы по сохранению биоразнообразия, которую ведёт Россия в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Ботанический сад, основанный в 1956 году и ни разу капитально не ремонтировавшийся, получил вторую жизнь благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Реконструкция проходила в два этапа: в 2025 году здесь обустроили экотропы, реконструировали оранжерею, установили системы автополива, освещения и видеонаблюдения, а в 2026-м отремонтировали здание лаборатории, смонтировали инженерные коммуникации, возвели две теплицы и изготовили малые архитектурные формы.

«Площадь восстановленной инфраструктуры Ботсада составила около 20 гектаров. Созданы все условия для развития научной базы, проведения исследований, сохранения краснокнижных и не только растений», — сообщил Вячеслав Володин.

Особое значение проект имеет в контексте национального проекта «Экологическое благополучие», который пришёл на смену нацпроекту «Экология» и реализуется по решению президента России с 2025 года. Одним из шести федеральных проектов в его составе является «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Нацпроект направлен на защиту редких видов животных и растений, создание новых заповедников и национальных парков, а также развитие инфраструктуры для экологического просвещения.

Обновлённый Ботанический сад имени Вавилова стал наглядным примером того, как экологическая политика государства воплощается в конкретных делах. Созданные условия позволяют не только проводить научные исследования и сохранять редкие виды растений, но и открывают доступ к уникальной коллекции для жителей и гостей Саратова.

Ольга Сергеева