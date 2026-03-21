Сильные взрывы прогремели ночью над Саратовом и Энгельсом

В ночь на 21 марта над Саратовом и Энгельсом сработала система ПВО, отражая атаку украинских беспилотников.

Как сообщают горожане в соцсетях, слышны были не менее 2 сильных хлопков. Первые — прозвучали около 02:30. Очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе, в ряде районов работали сирены, у припаркованных машин срабатывала сигнализация. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Накануне, 20 марта, средства ПВО сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В ту же ночь было уничтожено 26 БПЛА над пятью субъектами РФ.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области, а также повредили грузовик на трассе Скадовск — Новониколаевка. В Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.

