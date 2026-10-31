Синоптики обещают саратовцам субботу без дождей и 15 градусов тепла днём

В Саратовской области в субботу, 31 октября, изменений в погоде не произойдёт.

По информации синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный: ночью 2–7 м/с, днём 5–10 м/с. В тёмное время суток термометр покажет от -6 до -1°, на возвышенных участках — до +4°. Днём температура воздуха составит +10…+15°, сообщает Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По 2 ноября местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5-й класс (оранжевый уровень), напомнили специалисты.