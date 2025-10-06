Синоптики обещают саратовцам туман и 22 градуса тепла во вторник

В Саратовской области во вторник, 7 октября, ожидаются сложные погодные условия.

Согласно прогнозу Саратовского гидрометцентра, ночью и утром в регионе местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Температурный режим будет контрастным: ночью от +3°С до +8°С, а при прояснении возможно похолодание до -2°С. Днем воздух прогреется до +17…+22°С. Погода в течение дня будет облачной с периодами прояснения, осадки практически не прогнозируются. Ветер восточный, усиливающийся днем до 5-10 м/с.

Метеорологи предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах в условиях тумана.

Ольга Сергеева