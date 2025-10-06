Имам Дергачевского района навестил родителей бойцов СВО

Имам-мухтасиб Дергачевского района Максут-хазрат Иркалиев навестил родителей бойцов, находящихся на службе в зоне СВО.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, Жарлыкасым Султанбаев — постоянный прихожанин дергачевской мечети и местный аксакал. Его сын — два года на СВО. Муняра ханум Сатаева — на пенсии, ждет своего сына уже три года. Они, как и другие родители участников СВО, являются инициаторами проводимых в Дергачевском районе меджлисов (общих садака), на которых собираются семьи бойцов и возносятся мольбы к Аллаху о скорейшем возвращении мужей, отцов, сыновей домой.

Стоит отметить, что в Дергачевском районе уделяется значительное внимание поддержке участников СВО и их родных. Местные имамы также навещают и другие семьи: религиозные деятели всегда на связи, готовые выслушать и облегчить близким бойцов долгие дни ожидания.

Подготовила Ольга Сергеева