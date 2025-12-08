«Ситиматик» расставил в этом году в Саратовской области почти 300 новых контейнеров

Саратовский филиал «Ситиматик» продолжает активно развивать коммунальную инфраструктуру по вывозу твердых коммунальных отходов на территории региона. В этом году в крупных городах и малых населенных пунктах было расставлено почти 300 новых контейнеров. Новые емкости расставлялись взамен пришедших в негодность или увеличивалось их количество на площадках.

Новые контейнеры объемом 1,1 куб. разместили в Саратове, Энгельсском, Вольском, Балашовском, Базарно-Карабулакском, Лысогорском, Романовском, Красноармейском и других районах Саратовской области. Потребность каждого района в контейнерах оценивалась совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии и органами местного самоуправления.

Из общего числа баков 187 из них отправлены в населенные пункты Зоны деятельности 1 регионального оператора – левобережные районы, а также Саратов, Вольский и Хвалынский районы. 94 контейнера были расставлены в муниципальных образованиях Правобережья.

Напомним, что в ноябре саратовский регоператор приобрел еще 100 новых контейнеров. В настоящее время они находятся на производственной базе, идет процесс согласования их размещения.

Важно отметить, что заменить пришедшие в негодность контейнеры или установить новые в случае их нехватки должны собственники площадок — управляющие организации или органы местного самоуправления. Эти требования закреплены в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». Восполнить нехватку контейнеров в Саратовской области только за счет регионального оператора по обращению с ТКО невозможно, поскольку федеральное законодательство определило предельный размер затрат на эти цели — 1% валовой выручки в соответствии с тарифными возможностями.