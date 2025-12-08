Трех саратовских подростков наградили за предотвращение преступления

Трём школьникам из Саратова — Дмитрию Стрелецкому, Илье Четвергову и Михаилу Салееву — вручены благодарности председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за смелость и гражданскую позицию.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 7 июля на улице Тульской подростки 14, 15 и 16 лет вмешались в конфликт, в ходе которого пьяный 43-летний мужчина напал на прохожего. Юноши разняли дерущихся, задержали агрессора до прибытия полиции и оказали первую помощь пострадавшему.

5 декабря по поручению Александра Бастрыкина руководитель областного следственного управления Дмитрий Костин вручил подросткам награды. Глава СКР лично поздравил ребят в ходе видеоконференции. В ведомстве подчеркнули, что такие поступки укрепляют в обществе культуру взаимопомощи и уважение к закону.

Ольга Сергеева