СК пообещал найти причастных к ударам украинских БПЛА по Саратовской области

СК РФ возбудил дело по факту атаки БПЛА на Саратовскую область: среди пострадавших — трое мирных жителей.

Следственный комитет России начал расследование в отношении вооруженных формирований Украины, атаковавших мирное население Саратовской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи намерены установить всех причастных к преступлению и дать правовую оценку их действиям.

Поводом для возбуждения дела стала ночная атака беспилотников 5 марта, в результате которой пострадали три человека. Напомним, силами ПВО над регионом было уничтожено 38 дронов. Жители Саратова и Энгельса слышали громкие хлопки, фиксировались перебои с электричеством.

В ряде жилых домов и социальных учреждений взрывной волной выбило окна. В настоящий момент специалисты проводят оценку ущерба. Власти открыли горячую линию и принимают заявления от горожан на оказание материальной помощи.

