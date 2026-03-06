Депутат Госдумы Милонов призвал провести экспертизу детских свадеб докторами-психиатрами

Милонов призвал проверить «детские свадьбы» психиатрами и усмотрел в них опасную игру.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проводить психолого-психиатрическую экспертизу в связи с растущей популярностью детских свадебных церемоний. Информация об этом появилась в издании «Подмосковье сегодня».

Поводом для беспокойства стали фотографии, распространившиеся в Сети, на которых дошкольники и школьники в костюмах жениха и невесты разыгрывают регистрацию брака в стенах ЗАГСа. Любопытно, что подобные снимки ранее публиковал и один из саратовских загсов, однако позже они были удалены.

Парламентарий назвал такую практику недопустимой и призвал тщательно изучить феномен. По его убеждению, имитация супружеских отношений кардинально отличается от безобидной игры в «дочки-матери». Милонов провел параллель с детским шампанским: формально это безалкогольный напиток, но у ребенка формируется привычка к ритуалу распития из бокала.

«Я бы не позволил своему ребёнку принимать участие в такой «свадьбе»», — резюмировал депутат.

Ранее Виталий Милонов уже привлекал внимание громкими заявлениями. В частности, он предлагал помещать эвакуированных из Дубая девушек из сферы эскорта в полугодовой карантин.

Ольга Сергеева