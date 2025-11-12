Скандал с молочным фальсификатом: на Балаковский молочный комбинат Россельхознадзор подал в суд

Россельхознадзор обратился в суд с иском к Балаковскому молочному комбинату из-за нарушений технических регламентов.

Напомним, ранее по этому же юридическому адресу работали компании «МолСнабРегион» и «МилкСнаб», неоднократно уличенные надзорными органами в фальсификации молочных продуктов.

Проверки выявляли замену молочного жира растительными маслами в твороге и масле. Недобросовестные производители создавали сеть юридических лиц, которые сменяли друг друга после блокировок. Это позволяло непрерывно выпускать фальсификат, который поставлялся в том числе в социальные учреждения и воинские части.

Несмотря на миллиардные обороты, штрафы для предприятий составляли лишь 20-40 тысяч рублей. Выручка БМК в 2024 году достигла 3,9 млрд рублей, демонстрируя системные проблемы в контроле качества молочной продукции.

Ольга Сергеева