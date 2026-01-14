Скончался известный профессор физики из СГУ Юрий Шараевский

На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался профессор Саратовского государственного университета Юрий Шараевский.

Выпускник физического факультета СГУ, Юрий Павлович посвятил университету более 50 лет научной и педагогической деятельности. Он был одним из основателей научного направления «Спин-волновая электроника» и автором более 200 публикаций, трёх монографий и учебных пособий.

Шараевский занимал различные должности в университете, включая заведующего кафедрой нелинейной физики и руководство научным направлением в лаборатории «Метаматериалы». Он был награждён медалями «Ветеран труда» и «За особые заслуги перед СГУ».

В некрологе университета Шараевский назван «образцом классического университетского профессора, прекрасным лектором, педагогом и Учителем».

Ольга Сергеева