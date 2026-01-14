В ходе СВО геройски погиб саратовец Андреев Василий

Мэрия Саратова сообщила о смерти военнослужащего Василия Андреева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

Губернатор области Роман Бусаргин направил семье погибшего слова поддержки: «Гибель Василия Владимировича — это пример высочайшего мужества и верности долгу. Его подвиг останется ориентиром для молодёжи. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким».

Соболезнования родственникам Андреева также выразил мэр Саратова Михаил Исаев.

Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте российских военных не разглашается.

Ольга Сергеева