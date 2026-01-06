Скончался народный артист РФ из Саратова Альберт Тараканов

На 88-м году жизни скончался народный артист РСФСР и РФ, пианист Альберт Тараканов.

Об этом сообщила пресс-служба Саратовской консерватории им. Собинова.

Альберт Тараканов родился в Саратове 15 августа 1938 года, окончил Московскую консерваторию по классу Генриха Нейгауза. Более 60 лет он проработал в Саратовской консерватории, 40 из которых возглавлял кафедру специального фортепиано. С 1963 года был солистом Саратовской филармонии, дав за годы карьеры более тысячи концертов по всей области.

Церемония прощания с маэстро состоится 8 января в консерватории, начало в 11:30.

Ольга Сергеева