В 2026 году в Саратовской области впервые закроют очередь на жилье среди детей-сирот

В регионе за минувший год реализовано более 45 проектов, инициированных и поддержанных Вячеславом Володиным.

Проекты касаются сфер здравоохранения, образования, транспорта, благоустройства, спорта и культуры. Их цель — решение накопившихся проблем и повышение качества жизни жителей.

Ключевым направлением стало обеспечение жильём детей-сирот. Благодаря привлечённым 10 миллиардам рублей очередь, составлявшая в 2020 году около 7 тысяч человек, к началу 2026 года сократилась до примерно 1600 человек.

Власти поставили задачу обеспечить жильём всех оставшихся нуждающихся в течение 2026 года, что позволит региону перейти к ежегодному предоставлению квартир этой категории граждан.

Ольга Сергеева