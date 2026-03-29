Скорбь и память: ещё несколько саратовцев не вернулись из специальной военной операции

В Саратовской области прощаются с шестью военнослужащими, отдавшими жизнь в специальной военной операции.

В Балашовском районе состоялся поминальный митинг в честь Евгения Некипелова, который погиб при исполнении долга.

Завтра в Шиханах похоронят Вадима Фадеева, а в Балаковском районе — Ивана Евтеева, который трагически ушел из жизни в августе 2025 года. Также прошли траурные мероприятия для Арстана Нуртазина из Питерского района и Кайрата Сатвалдыева в Ершовском районе.

В Энгельсском районе сообщили о гибели Алексея Костина. Губернатор и местные власти выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Ольга Сергеева