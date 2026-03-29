В Саратове прошел первый областной фестиваль «Я — солнце» для мам особенных детей

В Саратове состоялся первый областной фестиваль-конкурс «Я — солнце».

Фестиваль стал ярким и значимым событием для женщин, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было организовано региональной общественной организацией «Рассвет» при поддержке проекта «Крепкая семья», — сообщает паблик «Политика и общество».

В конкурсе приняли участие восемь мам «особенных» детей. Женщины представили на суд зрителей и жюри свои творческие достижения: танцевальные и музыкальные номера, авторские стихотворения, а также продемонстрировали платья, сшитые своими руками. Все участницы фестиваля были награждены памятными призами и подарками.

Ольга Сергеева