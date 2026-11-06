«СГЭТ» запросил у банка выплатить гарантии на 3 млрд рублей под скоростной трамвай

Московский подрядчик вновь просит продлить реконструкцию трамвайного маршрута № 6 в Саратове.

Соответствующий иск опубликован на сайте Арбитражного суда Саратовской области. Контракт генподряда был заключен в 2023 году заказчиком ООО «СГЭТ» (учредитель — правительство области) с ООО «СП Транстоннельстрой», которое в августе 2026 года вошло в состав АО «Московский Метрострой»; обязательства по контракту перешли к нему.

Сейчас контракт предусматривает выполнение работ «не позднее 15 октября 2026 года» (иск подан 7 октября), истец просит заменить эту дату на 15 июня 2027 года. В обосновании он заявляет об «объективной необходимости» скорректировать проектную документацию, отправить ее на повторную госэкспертизу и заменить ряд оборудования на аналоги: «Ранее запланированные позиции перестали поставляться или существенно выросли в цене. Технические характеристики аналогов отличаются от проектных, что требует пересчета параметров и проверочных расчетов. Сроки поставки доступных аналогов увеличились до 6-8 месяцев».

Кроме того, «Московский Метрострой» требовал запретить ООО «СГЭТ» расторгать договор в одностороннем порядке и «заморозить» выплату гарантийных обязательств, подчеркивая, что движение по маршруту запущено 25 июня 2025 года и заказчик получает прибыль, а невозможность завершения работ обусловлена «исключительно бездействием ответчика».

Компания подала еще два похожих иска — по маршрутам № 3 и № 8; во всех трех случаях суд отказал в обеспечительных мерах. Заказчик запросил у «Совкомбанка» выплатить 3,09 млрд рублей (1,82 млрд — по «тройке», 442,4 млн — по «шестерке», 826,9 млн — по «восьмерке»). Следующие заседания по основным требованиям назначены на ноябрь.