Саратовцам напомнили в УФНС о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

Жителям Саратовской области напомнили о сроке уплаты имущественных налогов.

Их нужно уплатить за 2025 год до 1 декабря 2026 года. Налоговая служба уже направила уведомления: они приходят по почте либо отображаются в личных кабинетах; если документ поступил в электронном виде, бумажную версию дополнительно не отправляют.

Тем, кто не получил уведомление, можно обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ либо воспользоваться интернет-сервисами ФНС. При просрочке со 2 декабря начнут начислять пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки.

Для помощи жителям 11 ноября во всех инспекциях области пройдет день открытых дверей (с 09:00 до 20:00), а с 15 октября по 15 декабря по вторникам и четвергам инспекции работают до 20:00. Разъяснения можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС (8-800-222-22-22) или в чате мессенджера «Макс».