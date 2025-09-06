Сквер на Ильинской площади украсили шалфей и кизильник

От

В сквере на Ильинской площади начаты работы по высадке многолетних растений.

Как сообщает глава Октябрьского района Дмитрий Чубуков, сквер украсят кустарники и цветы: спирея, чубушник, дерен, можжевельник, кизильник, шалфей, очиток.

Следующим этапом станет высадка крупномерных деревьев. Зеленые зоны с высаженными растениями оснащены системой капельного полива для регулярного увлажнения почвы.

— Территория сквера преображается, надеюсь, что сквер станет любимым местом отдыха жителей нашего района, — отметил чиновник в своем ТГ-канале.