У Балаковского района появился официальный флаг

Геральдический совет при Президенте РФ официально утвердил флаг Балаковского района.

Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Сергей Барулин.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с изображением золотого снопа, окруженного тремя красными поясами, и восходящего солнца.

Символика балаковского флага один в один повторяет элементы герба города: сноп отсылает к исторической роли Балакова как хлебной пристани на Волге, а солнце символизирует энергетический потенциал района благодаря расположенным здесь Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС.