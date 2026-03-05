Следователи СК России установят причастных к ночной атаке БПЛА на Саратовскую область

В федеральном Следственном комитете объявили о начале расследования обстрелов мирного населения со стороны украинских вооруженных формирований.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, следователи центрального аппарата займутся выяснением всех деталей атак на жилые кварталы в российских регионах.

Поводом для процессуальной проверки стали многочисленные жертвы среди гражданских лиц. По последним данным, в результате ударов беспилотников пострадали жители сразу нескольких областей. В частности, в Саратовской области зафиксировано трое раненых и повреждение остекления в социальных учреждениях и жилом фонде. Также трагические инциденты отмечены на территории Брянской, Белгородской, Херсонской областей и в Донецкой Народной Республике, где есть погибшие и пострадавшие.

«Сотрудники СК России установят все обстоятельства произошедшего и личности причастных к этим преступлениям», — заявили в ведомстве. Напомним, сигнал об угрозе с неба в нашем регионе прозвучал вечером 4 марта (в 23:18).

Ольга Сергеева