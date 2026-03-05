Власти Саратовской области могут повысить штрафы за нарушения при продаже алкоголя

В ТПП обсудили проблему нелегальной продажи алкоголя.

Замминистра Олег Савенков сообщил, что в суды направлены иски на 220 тыс. рублей, но признал: нынешние штрафы (от 5 тыс. для продавцов) неэффективны. Прокуратура эту позицию поддержала.

Полиция составила 1,3 тыс. протоколов за 2025 год и еще 200 — в этом. Основная проблема — «псевдокафе» в жилых домах, маскирующиеся под общепит для круглосуточной торговли спиртным. В Саратове таких десятки, списки переданы в надзорные органы.

Депутат Дмитрий Лыгин настаивает на ужесточении мер и повышении штрафов для продавцов и владельцев бизнеса.

С 1 сентября прошлого года действует запрет на продажу алкоголя во время массовых мероприятий. Также прорабатывается вопрос усиления ответственности за распитие спиртного, нарушающее тишину.

Ольга Сергеева