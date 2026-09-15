В Фёдоровском районе готовят к приёмке новую женскую консультацию

Медучреждение строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Владимиром Путиным.

По данным регионального минздрава, основные строительные и отделочные работы уже фактически закончены. В Фёдоровской районной больнице отметили, что объект практически готов, и теперь важно проверить каждый элемент на соответствие требованиям. На текущей неделе запланирована приёмка с участием экспертов Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

Новая консультация сделает визиты к врачу комфортнее, а помощь — доступнее и качественнее. Изначально программа была рассчитана до 2025 года, но по решению президента её продлили в рамках нового нацпроекта.

Ольга Сергеева