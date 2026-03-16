Служебное жильё помогает закреплять кадры в саратовских сёлах

В Саратовской области продолжается реализация федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), направленной на привлечение специалистов в районы.

Как отметил губернатор Роман Бусаргин, наличие служебных квартир и домов играет ключевую роль для молодых врачей, учителей, работников культуры и сельхозпредприятий.

В 2026 году по программе построят 54 индивидуальных дома в Турковском, Татищевском, Перелюбском и Лысогорском районах. Кроме того, в Аткарском районе впервые в регионе возведут многоквартирный дом на 39 квартир. Его сдача запланирована на 2027 год.

Жилье предоставляется по договору соцнайма с правом последующего выкупа: через 5 лет — за 10% стоимости, через 10 лет — всего за 1%.

«Посещая районы, встречался с теми, кто уже получил квартиры. Для большинства решающим фактором при переезде является именно наличие служебного жилья. С учетом возможности выкупа многие специалисты приезжают на село надолго и остаются там семьями», — подчеркнул глава региона.

Бусаргин поручил минсельхозу и главам районов обеспечить сдачу всех объектов строго в срок. Он также поблагодарил за поддержку вице-премьера Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства Оксану Лут.

Программа КРСТ реализуется в области четвертый год.

