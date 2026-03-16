В Новобурасском районе пенсионеры ходят в сенсорной комнате по тактильным дорожкам

Новобурасские пенсионеры тренируют равновесие с помощью тактильных дорожек.

В комплексном центре соцобслуживания Новобурасского района проходят занятия на тактильных дорожках. Специальные покрытия из дерева, резины, велюра и искусственной травы помогают пожилым людям развивать осязание, моторику и координацию. Упражнения проводятся индивидуально и в группах.

Как отмечают специалисты, регулярные занятия улучшают тактильное восприятие и дают психологическую разгрузку. Это мягкий и эффективный способ воздействия на сенсорные системы.

Работа сенсорной комнаты ведется в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья». Такие технологии помогают поддерживать физическое и эмоциональное здоровье людей старшего возраста.

Ольга Сергеева