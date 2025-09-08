Служебные дома для врачей в Новых Бурасах и Балтае построят до конца 2025 года

В Саратовской области до конца 2025 года построят служебные дома для медиков в поселке Новые Бурасы и селе Балтай.

Об этом сообщили помощники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В каждом из домов будет по 20 квартир. Жилье предназначено для врачей и медсестер, которые приедут работать в центральные районные больницы в 2024-2025 годах и позднее.

Проект реализуется для сохранения и привлечения медицинских кадров в районы области. Ранее аналогичное жилье уже построили в Саратове, Петровске, Вольске и других городах.