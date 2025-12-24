Служебные птицы саратовских мусоросортировочных комплексов 4 года на страже экологической безопасности

Саратовский филиал «Ситиматик» отмечает четыре года с момента внедрения биорепеллентации на своих объектах.

С 2021 года хищные птицы на мусоросортировочных комплексах и полигонах компании работают в качестве биорепеллентов, отпугивая своим видом стайных птиц с территории.

В настоящее время на энгельсском комплексе трудятся канюки Сарчик и Маня, а на балаковском — ястребы-тетеревятники Симба и Фрея. Ежедневно хищники патрулируют карты полигонов на руке инженера-орнитолога. Видя природного врага, стайные птицы сами улетают с промышленных объектов.

На территории комплексов для служебных птиц оборудованы специальные деревянные вольеры, которые регулярно чистятся и дезинфицируются. В период сильных морозов в них включается инфракрасное отопление. Пернатые сотрудники получают комплексное питание, необходимые для здоровья витаминные добавки или лекарства, также им регулярно обрабатываются когти и клювы.

Биорепеллентация является самым экологичным методом отпугивания синантропных птиц, которые традиционно концентрируются вокруг объектов по обработке твердых коммунальных отходов. Метод биорепеллентации запатентован компанией «Ситиматик» и стал призером «Зеленой премии» ППК РЭО. В настоящее время он применяется на всех действующих промышленных объектах компании, снижая в десятки раз количество стайных птиц на них.