Темпы ввода нового жилья в России замедлились

В ряде субъектов объёмы сдачи объектов могут оказаться ниже как плановых показателей, так и результатов прошлого года.

Ожидается, что как минимум четыре региона — Липецкая и Амурская области, Республика Башкортостан и Сахалинская область — не выполнят установленные Минстроем РФ годовые планы по вводу жилья.

При этом более трети субъектов рискуют не достичь показателей 2023 года. В числе аутсайдеров по этому параметру значатся Томская область, Республики Коми и Мордовия, Камчатский край и Калмыкия. Общероссийский объём введённого в эксплуатацию жилья на 8% ниже прошлогоднего, а показатель запуска новых строительных проектов сократился на 15%.

Прогноз по Саратовской области остаётся неопределённым. Эксперты сомневаются, что региону удастся достичь запланированного показателя в 1,05 млн кв. метров.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил общероссийскую тенденцию, отметив, что итоговый ввод жилья в 2024 году составит около 103–105 млн кв. метров против 107,8 млн в прошлом году.

Ольга Сергеева