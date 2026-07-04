Смерть пациента в саратовском рехабе: суд вынес приговор двум сотрудникам центра

В Саратове суд вынес приговор двум местным жителям, которые оказывали платные услуги по избавлению от зависимостей с использованием несертифицированных методик.

Суд признал их виновными по п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть пациента. Фигуранты не обеспечили безопасность своих процедур для жизни и здоровья клиентов.

Обоих приговорили к лишению свободы на срок от 9 месяцев до 1 года 1 месяца. Информацию подтвердила пресс-служба регионального СК.

Ольга Сергеева