Горожан возмутил выброшенный плесневелый хлеб на пруду для уток

Жительница города Балаково возмутилась, обнаружив у Больничного пруда килограммы заплесневелого хлеба.

По её словам, неизвестный оставил испорченный продукт для уток.

«Свежий хлеб уткам вреден, а плесневелый — это яд! Если лень донести мусор до бака — оставьте дома, но не устраивайте биологическую диверсию», — заявила горожанка.

Она пояснила, что от такого корма птицы получают смертельные инфекции. Летом уткам хватает естественной пищи, поэтому их лучше вообще не кормить.

Балаковцы поддержали возмущение в комментариях и предположили, что хлеб принесли из точки общепита.

Ольга Сергеева