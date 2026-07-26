Смертельно опасные пауки каракурты добрались летом до Саратовской области

Ядовитые каракурты массово мигрируют в регионы Поволжья и Урала.

Этим летом опасные пауки, традиционно обитающие в южных регионах (Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Крым, Ставрополье, Кубань), все чаще встречаются в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Саратовской областях.

Причина — аномальная жара, а также перенос пауков с фруктами, овощами и стройматериалами.

На юге России уже зафиксированы десятки укусов: 14 — в Астраханской области, 7 — в Волгоградской. Недавно в Калачевском районе госпитализирован 15-летний подросток в тяжелом состоянии.

Укус каракурта опасен: боль проявляется через 10–15 минут, яд вызывает спазмы, рвоту, одышку и ударяет по сердечно-сосудистой системе. Врачи призывают немедленно обращаться за помощью.

Ольга Сергеева