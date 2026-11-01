Смертельное ДТП с трамваем на Политехнической: прокуратура организовала проверку

Прокуратура Октябрьского района Саратова начала проверку по факту аварии, в которой погиб водитель легковушки.

Трагедия произошла днём 30 октября у остановки «Дружба».

По данным надзорного ведомства, столкновение автомобиля Niva Chevrolet и трамвая №9Д случилось около 12:15 на улице Политехнической. 55-летний водитель внедорожника скончался на месте. Пассажиры и водитель трамвая не пострадали.

На место выезжали сотрудники прокуратуры. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения — в том числе тому, как организовано движение на этом участке и соблюдались ли правила всеми участниками происшествия.

Обстоятельства столкновения устанавливают инспекторы ГИБДД. По итогам проверки прокуратура примет решение о мерах реагирования, если будут выявлены нарушения.