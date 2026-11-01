Администрации трех районов сообщили о гибели на фронтах СВО саратовских бойцов

В Саратовской области подтвердили гибель трёх участников спецоперации.

Муниципальные власти региона подтвердили гибель в зоне СВО Михаила Герлатовского, Фёдора Карпова и Данила Трундаева. Об этом сообщает официальный пул пресс-служб районных администраций.

Михаил Герлатовский, родившийся 10 июля 2001 года в Молдове, защищал интересы Балашовского района. Детали его судьбы чиновники публиковать не стали — как и подробности биографии Фёдора Карпова, представлявшего Энгельсский район.

Житель Петровска Данил Трундаев погиб в бою 15 октября; прощание с ним состоялось в минувшую среду, 28 октября.