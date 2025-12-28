Смертельный инцидент с рабочим на цементном заводе в Вольске закончился уголовным делом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на цементном заводе в Вольске.

Об этом сообщили 27 декабря в региональном следственном управлении СК РФ.

По предварительной информации, трагедия произошла днём 26 декабря. Аспираторщик, работавший в производственном помещении, погиб в результате воздействия давления элемента цементопровода. Мужчина скончался на месте от полученной тяжёлой травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечавших за безопасность на предприятии.

Ольга Сергеева