В Балакове при поддержке Володина завершается обустройство новой набережной у моста Победы

В Балакове завершается благоустройство набережной вдоль Судоходного канала у моста Победы.

Работы велись при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина и под контролем депутата Николая Панкова.

Новое общественное пространство уже доступно для жителей. На набережной оборудованы прогулочные зоны, спортивные и детские площадки с качелями, установлены малые архитектурные формы и система видеонаблюдения.

Напомним, 11 октября здесь состоялся Фестиваль спорта, который посетили сотни горожан. В настоящий момент подрядчик завершает незначительный объём оставшихся работ.

Ольга Сергеева