Искусственный интеллект приходит на помощь: в соцсфере области внедрят речевые технологии

В Саратовской области внедрят речевые технологии на базе искусственного интеллекта для социальной сферы. Системы помогут автоматизировать общение с гражданами, облегчат работу врачей и повысят безопасность.

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области, компания ЦТР и Сбербанк заключили соглашение о внедрении речевого ИИ в социальную сферу региона. Документ подписан на площадке форума ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Решения на основе отечественных больших языковых моделей позволят автоматизировать обработку обращений граждан, снизить нагрузку на медицинский персонал и повысить эффективность систем «Умного и безопасного города». Жители смогут пользоваться голосовыми помощниками и чат-ботами. В медицине появятся системы автостенографирования, а в сфере безопасности — биометрическая идентификация по лицу и голосу.

«Наша цель — чтобы технологии работали на человека. Мы запускаем в области пилотную среду для речевого ИИ, которая позволит снизить операционную нагрузку при предоставлении услуг жителям», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Владимир Старков. Также стороны договорились о совместной подготовке кадров и развитии образовательных проектов в сфере ИИ.