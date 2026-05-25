Бывший зам саратовского муфтия Бибарсова арестован по террористической статье

Заместителя муфтия Саратовской области арестовали по делу о терроризме.

Суд в России заключил под стражу экс-заместителя бывшего муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаль Авадаллу Ахмеда. Он проходит фигурантом по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), сообщает «Коммерсантъ Северо-Запад».

По данным издания, задержанный шейх якобы участвовал в деятельности запрещённого в России движения «Братья‑мусульмане» и посещал собрания ячейки в Санкт‑Петербурге. По тому же делу арестованы экс‑председатель Духовного управления мусульман Северо‑Запада Мохаммед Хенни и ещё шесть человек.

Нидаль Эль‑Хих — уроженец Палестины, получивший гражданство России в 2011 году, — также упоминался в публикациях Духовного управления мусульман Саратовской области как преподаватель медресе «Шейх Саид».

В пресс-службе Духовного управления мусульман Саратовской области пока воздерживаются от комментариев. Отметим, что Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед был замом бывшего имама Саратовской мечети Муккадаса Бибарсова. Бибарсов, которого на его посту сменил Расим Кузяхметов, не так давно возглавил ДУМ Поволжья.

Наталья Мерайеф