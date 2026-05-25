«Новые люди» провели экологическую акцию на берегу Саратовки ко Дню Волги

В Энгельсском районе прошла экологическая акция «Чистые берега», организованная при участии партии «Новые люди», АНО «Моя Волга», фонда «Экосфера» и активных жителей региона.

Субботник состоялся на берегу Саратовки – одного из притоков Волги. Участники провели уборку береговой линии, вывезли мусор, демонтировали старые конструкции пляжной зоны и привели территорию в порядок перед летним сезоном. Теперь площадка стала более комфортной и безопасной для отдыха жителей близлежащих районов.

В партии «Новые люди» отмечают, что подобные инициативы – это не разовые акции, а часть системной работы по вопросам экологии и благоустройства. Сегодня особенно важно не только говорить о сохранении Волги, но и заниматься реальными делами, которые делают окружающую среду чище и комфортнее.

Также партия «Новые люди» продолжает принимать обращения и предложения жителей Саратовской области по вопросам благоустройства береговой линии Волги и общественных пространств.

Фото предоставлены пресс-службой регионального отделения партии «Новые люди»