Со спецоперации не вернулись живыми бойцы из Саратова и двух районов

В Саратовской области с прискорбием сообщают о гибели еще шести земляков, участвовавших в специальной военной операции. Среди погибших — жители разных районов области.

По данным администрации Энгельсского района, в ходе боевых действий погибли Виктор Черноусов и Алексей Власов. Краснопартизанский район прощается с Владимиром Ситкалеевым. Ранее уже сообщалось о гибели трех уроженцев Саратова — Салавата Кульмурзинова, Романа Худошина и Сергея Метелицы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и главы муниципальных образований выразили соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. В своих обращениях они подчеркнули, что подвиг земляков никогда не будет забыт.

Информация о погибших подтверждена официальными источниками муниципальных образований региона.